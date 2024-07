Jubelnde Spanier und Briten, tiefbetrübte Holländer: Die beiden EM-Finals hatten es in sich Fotos: picture alliance / Anadolu | Halil Sagirkaya / picture alliance / pressefoto Mika Volkmann | Mika Volkmann Montage: JF

Die Holländer verlieren in letzter Minute in einem starken Spiel gegen England, Spaniens Cucurella wird in München gnadenlos ausgepfiffen und ein deutscher Polizist wird zum Liebling der Briten. Die EM-Halbfinale im Überblick.