Die Wissenschaftsfreiheit ist bedroht – sagt Professor Peter Hoeres, Inhaber des Lehrstuhls für neueste Geschichte an der Universität Würzburg. Deshalb gründete er zusammen mit anderen Wissenschaftlern den Verein Netzwerk Wissenschaftsfreiheit e.V., dem sich mittlerweile über 700 promovierte Akademiker aus allen Bereichen der Wissenschaft angeschlossen haben. Doch wie sieht diese Bedrohung aus? Schließlich ist die Wissenschaftsfreiheit in Deutschland in Artikel 5 des Grundgesetzes explizit geschützt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Nicht der Staat, sondern Aktivisten bis hin zu Wissenschaftlern selbst bedrohen ebenjene Freiheit. Doch wenn Professoren bedroht, Vorträge gecancelt und gar ganze Karrieren in Frage gestellt werden, weil das Ergebnis bestimmter wissenschaftlicher Arbeiten nicht ins Weltbild gewisser Ideologen passt, dann stellt das die Wissenschaft selbst in ihrem Kern in Frage. Wie die wachsende Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit abläuft, was er und sein Verein dagegen tun und wie die Resonanz darauf ausfällt, erfahren Sie in dieser Ausgabe von JF-TV„Thema“: Wissenschaftsfreiheit in Gefahr mit Professor Peter Hoeres.

Auch als Podcast anhören: