Tote Frau gefunden: Geiselnahme in Dresden

DRESDEN. In Dresden ist es am Samstag zu einer Geiselnahme und einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Infolgedessen wurde die Innenstadt größtenteils gesperrt. Ausgankspunkt sei am Morgen um 7:20 Uhr ein Tötungsdelikt im Dresdner Stadtteil Prohlis gewesen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. In einer Wohnung hätten die Beamten eine 62jährige Frau tot aufgefunden. Dringend tatverdächtig sei der 40jährige Sohn, der bereits vor dem Polizeieinsatz die Flucht ergriffen habe.

Der Sohn habe sich anschließend in der Altmarkt-Galerie im Kellergeschoß verschanzt. Es sei zu einer Geiselnahme gekommen. Die Polizei habe jedoch Kontakt zu ihm aufgenommen. Der Täter habe schließlich aufgegeben. Zwei Geiseln seien unversehrt befreit worden. Eine akute Gefährdung für Besucher von Dresden gebe es nicht mehr.

🚨 Entwarnung! 🚨 Die Geiselnahme in #Dresden ist beendet! Zwei Menschen befinden sich äußerlich unverletzt in unserer Obhut. #dd1012 — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) December 10, 2022

(ha)