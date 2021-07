Berliner Polizei geht Verdachtsfällen von Corona-Abrechnungsbetrug nach

BERLIN. Die Berliner Polizei ist gegen 50 mutmaßliche Betrüger vorgegangen, die bei den kostenlosen Corona-Schnelltests falsch abgerechnet haben sollen. Seit Mittwoch morgen seien mehr als 200 Beamten des Landeskriminalamts und der Landespolizeidirektion an mehr als 150 Orten in der Hauptstadt im Einsatz, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin mit.

Die #PolizeiBerlin durchsucht im Auftrag der #StaatsanwaltschaftBerlin an über 150 Orten. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Abrechnungsbetruges richten sich gegen mehr als 50 Tatverdächtige. https://t.co/W2ldtihL45 — Generalstaatsanwaltschaft Berlin (@GStABerlin) July 28, 2021



Im Mai hatte die Staatsanwaltschaft Bochum bereits gegen den MediCan-Inhaber Oguzhan Can ermittelt, der mutmaßlich ebenfalls höhere Zahlen an seinen Testzentren gemeldet hatte als tatsächlich Tests durchgeführt wurden.

Auch Verdachtsfälle bei Corona-Soforthilfen

In der Vergangenheit war es zudem auch zu Betrugsfällen bei den Corona-Soforthilfen gekommen. So soll etwa der salafistische Prediger und IS-Unterstützer Ahmad A., der vom Verfassungsschutz als Gefährder geführt wird, 18.000 Euro erschlichen haben. Er behauptete, einen Honighandel zu betreiben.

In einem Bericht der Welt am Sonntag vom März dieses Jahres ist zudem von „Terrorismusfinanzierung“ mithilfe der Corona-Soforthilfen die Rede. Islamisten in Deutschland könnten demnach bis zu 1.000.000 Euro erhalten haben. (zit)