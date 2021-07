AfD Niedersachsen wählt Joachim Wundrak zum Spitzenkandidaten

BRAUNSCHWEIG. Die AfD Niedersachsen hat Joachim Wundrak erneut zum Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl im September gewählt. Beim Listenparteitag des Landesverbandes, der wegen Formfehlern wiederholt wurde, setzte sich der 66jährige Generalleutnant a.D. am Samstag in Braunschweig auf dem ersten Platz durch. Es sei nun eine wichtige Aufgabe, die Gräben in der Partei zu überwinden, sagte Wundrak nach der Wahl am Sonnabend laut NDR.

Auf dem Listenplatz 2 setzte sich Frank Rinck gegen Landeschef Jens Kestner durch. Auch der ehemalige Landeschef Armin-Paul Hampel scheiterte mit seiner Bewerbung um Platz drei, der stattdessen an den Bundestagsabgeordneten Thomas Ehrhorn ging. Auf Platz vier und fünf wählte der Parteitag die Bundestagsabgeordneten Dietmar Friedhoff und Jörn König. „Ein großes Kompliment an unsere niedersächsischen Mitglieder, die in sehr großer Zahl die Mühe einer zweiten Aufstellungsversammlung auf sich genommen haben“, kommentierte AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen gegenüber der JF das Ergebnis. „Der verdiente Lohn ist eine rechtssichere Liste hochmotivierter niedersächsischer Kandidaten für den neuen Bundestag.“

Der niedersächsische Landesverband der Partei gilt als tief zerstritten. Schon bei der ursprünglichen Aufstellung war das „Flügel“-nahe Lager um Jens Kestner unterlegen. Im Februar hatte der Vorstand bei der Landeswahlleitung Zweifel an der Gültigkeit der bisherigen Kandidatenliste geäußert, die im Dezember aufgestellt worden war. 24 Parteimitglieder seien zu der Versammlung offenbar nicht eingeladen gewesen, hatte er beklagt. (ha)