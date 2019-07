Jüdischer Student von Syrer antisemitisch attackiert

POTSDAM. Ein jüdischer Student ist am Wochenende in Potsdam von einem Syrer antisemitisch beleidigt und attackiert worden. Der 25jährige Mann sei am Samstagnachmittag am Hauptbahnhof aus heiterem Himmel angespuckt worden, berichten die Potsdamer Neuesten Nachrichten. Zudem fielen antisemitische Beleidigungen.

Das Opfer informierte die Polizei, der es kurz darauf gelang, den 19 Jahre alten Syrer festzunehmen. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Volksverhetzung erstattet. Ob es sich bei dem Täter um einen Asylbewerber handelt, wollte die Polizei auf Nachfrage der JUNGEN FREIHEIT ebenso wenig mitteilen, wie ob der junge Mann in der Vergangenheit bereits polizeiauffällig geworden ist. Der Nachrichtenagentur dpa sagte der junge Mann, er trage die jüdische Gebetskappe aus Familientradition.

Antisemitismusbeauftragter warnte vor Kippa-Tragen

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert warnte nach dem Vorfall vor Generalisierungen. „Das tolerante Klima in der Stadt, die gute Integrationsarbeit und den Integrationswillen der Geflüchteten in unserer Stadt lassen wir uns nicht von Einzeltätern zerstören“, sagte Schubert.

Im Mai hatte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, Juden davor gewarnt, in der Öffentlichkeit eine Kippa zu tragen. „Ich kann Juden nicht empfehlen, jederzeit überall in Deutschland die Kippa zu tragen“, sagte Klein den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Klein sprach von einer „zunehmenden gesellschaftlichen Enthemmung und Verrohung“ gegenüber Juden. (tb)