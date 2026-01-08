Wer bestimmt das Narrativ nach den Schüssen von Minneapolis?

Polizisten sichern den Tatort der tödlichen Schüsse in Minneapolis, wo ein ICE-Beamter eine Frau erschoß. Foto: picture alliance / Anadolu | Christopher Juhn

Die tödlichen Schüsse in Minneapolis auf eine Frau, die sich der Einwanderungsbehörde widersetzt haben soll, wecken Erinnerungen. Stehen die USA vor neuen Protestwellen wie nach dem Tod von George Floyd? Die politischen Lager kämpfen um die Deutungshoheit.