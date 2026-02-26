Wadephul ist für Selenskyj offenbar nur zweitklassig

Anzeige

KIEW/BERLIN. Seit dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine vor vier Jahren hat Deutschland Hilfen in dreistelliger Milliardenhöhe mobilisiert und sich politisch wie diplomatisch klar an die Seite Kiews gestellt. Dennoch ist Außenminister Johann Wadephul (CDU) bei einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt lediglich mit dem Verdienstorden zweiter Klasse ausgezeichnet worden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verlieh Wadephul den Orden „Für Verdienste“ in der zweithöchsten Stufe.

Nach dem offiziellen Statut ist diese Auszeichnung zwar auch für Minister vorgesehen, entspricht jedoch nicht der üblichen Praxis gegenüber Ressortchefs souveräner Staaten. Diese erhalten dem Wortlaut zufolge in der Regel die erste Klasse des Ordens. Für Irritation sorgt der Vergleich mit Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), der 2024 von Selenskyj mit dem Verdienstorden erster Klasse geehrt worden war. Weshalb Wadephul nun eine niedrigere Stufe erhielt, blieb zunächst offen. Eine Stellungnahme aus dem ukrainischen Präsidentenbüro lag dazu nicht vor.

Wadephul für Unterstützung geehrt

In der Begründung aus Kiew wird Wadephul für seine „konsequente Unterstützung“ der Ukraine sowie für sein Eintreten für verläßliche Sicherheitsgarantien gewürdigt. Deutschland nehme innerhalb Europas eine führende Rolle bei Umfang und Organisation der Hilfen ein. Insbesondere die gelieferten Flugabwehrsysteme hätten maßgeblich zum Schutz der Zivilbevölkerung beigetragen.

Nach Angaben der Bundesregierung hat Deutschland seit dem 24. Februar 2022 zivile Unterstützung in Höhe von 39 Milliarden Euro sowie militärische Hilfe im Umfang von 55 Milliarden Euro geleistet beziehungsweise bereitgestellt. Damit zählt die Bundesrepublik zu den größten Unterstützern der Ukraine weltweit. (rr)