CDU-Abgeordnete will für Minderheitsregierung Brandmauer einreißen

BERLIN. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Saskia Ludwig hat die Brandmauer zur AfD in Frage gestellt und sich offen für eine CDU-geführte Minderheitsregierung in Sachsen-Anhalt gezeigt, die sich im Landtag auch auf Stimmen der AfD stützen könnte.

Eine feste Koalition mit der AfD lehnte die aus Brandenburg stammende Politikerin am Mittwoch gegenüber dem Spiegel zwar ab. Eine punktuelle Zusammenarbeit schloß sie jedoch nicht aus, sofern es die Mehrheitsverhältnisse erforderten.

„Ich persönlich denke, daß man ein Wählervotum sehr ernst nehmen sollte“, sagte Ludwig. Auf die Frage, ob sich eine CDU-Minderheitsregierung auch auf AfD-Stimmen stützen solle, erklärte sie: „Wenn man gute, vernünftige Anträge stellt, die gut fürs Land sind, dann muß man auch diejenigen dafür nutzen, die den Wählerauftrag bekommen haben.“ Zugleich stellte Ludwig die von CDU-Chef Friedrich Merz auf dem Bundesparteitag bekräftigte Brandmauer grundsätzlich in Frage.

Brandmauer ist kontraproduktiv

Wenn im Land eine Mehrheit rechts der Mitte wähle, müsse sich das auch in der Regierungspolitik niederschlagen. „Wenn 50 Prozent oder mehr als 50 Prozent Mitte-Rechts wählen, dann muß es auch Mitte-Rechts-Politik geben“, sagte die Abgeordnete. Zugleich betonte sie: „Daß eine Koalition nicht machbar ist mit der AfD, dazu stehe ich.“

Den Erfolg der AfD führt Ludwig auch auf die bisherige Abgrenzungsstrategie zurück. „Demokratie bedeutet Ausgleich und nicht Ausgrenzung – und ich glaube, das, was wir sehen, ist das Ergebnis einer Ausgrenzungsstrategie“, sagte sie. Die Brandmauer halte sie für kontraproduktiv. „Ich halte diese Brandmauerdiskussion für falsch. Für meine Begriffe ist die Brandmauer schuld daran, daß diese Prozente wachsen – und sie helfen der AfD und sie helfen den Linken.“ (rr)