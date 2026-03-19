Vorbestrafter Syrer soll 16jährige vergewaltigt und Tat gefilmt haben

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WIEN. In Wien soll ein Syrer ein zur Tatzeit erst 16jähriges Mädchen vergewaltigt haben. Die Tat soll sich bereits im Mai des Vorjahres in einer Wohnung ereignet haben, wurde jedoch erst später angezeigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Opfer unter einem Vorwand in die Wohnung gelockt. Dort soll es zu einem Übergriff durch mehrere Männer gekommen sein.

Die Ermittler gehen zudem dem Verdacht nach, dass die Tat gefilmt wurde und das Opfer anschließend mit dem Video unter Druck gesetzt worden sein könnte.

Syrer soll einschlägig vorbestraft sein

Die Jugendliche erstattete erst Monate später Anzeige, nachdem sie einem der mutmaßlichen Täter erneut begegnet sein soll. In der Folge wurde ein 19jähriger Mann festgenommen. Gegen ihn wird unter anderem wegen des Verdachts der Vergewaltigung ermittelt. Laut Medienberichten handelt es sich bei dem Beschuldigten um einen subsidiär Schutzberechtigten Syrer.

Ein entsprechendes Aberkennungsverfahren wurde eingeleitet. Der Migrant soll bereits einschlägig vorbestraft sein. Nach weiteren möglichen Tatverdächtigen wird weiterhin gefahndet. Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien. Für alle Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung. (rr)