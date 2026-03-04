Epstein-Empörung der Grünen entlarvt ihre Heuchelei

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Britta Haßelmann, kann mit ihrem Epstein-Aufklärungswillen nicht überzeugen. Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka

Wenn Grüne sich dem Kampf gegen sexuellen Mißbrauch von Minderjährigen verschreiben, mag das ehrenhaft sein. Doch glaubwürdig ist das mitnichten. Denn angesichts der eigenen Parteigeschichte hat das mindestens ein „Gschmäckle“. Ein Kommentar von Laila Mirzo.