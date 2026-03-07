Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Sturz der Islamischen Republik: Irans ethnische Minderheiten haben ein Wörtchen mitzureden

Sturz der Islamischen Republik: Irans ethnische Minderheiten haben ein Wörtchen mitzureden

Sturz der Islamischen Republik: Irans ethnische Minderheiten haben ein Wörtchen mitzureden

Iran-Demo
Iran-Demo
Wer die Macht im Iran übernehmen will, muß auch die ethnischen Minderheiten hinter sich versammeln. Foto: picture alliance / Sipa USA | StringersHub
JF-Plus Icon Premium Sturz der Islamischen Republik
 

Irans ethnische Minderheiten haben ein Wörtchen mitzureden

Nicht alle Iraner sind Perser. In dem Vielvölkerstaat mischen vielmehr auch Kurden, Luren, Araber, Belutschen, Azeri und andere Turkvölker mit. Welche Rolle spielt das für eine mögliche Revolution?

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Wer die Macht im Iran übernehmen will, muß auch die ethnischen Minderheiten hinter sich versammeln. Foto: picture alliance / Sipa USA | StringersHub
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles