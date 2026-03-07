Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

James Carafano: „Eine völlige Fehleinschätzung von Trumps Strategie“

James Carafano: „Eine völlige Fehleinschätzung von Trumps Strategie“

James Carafano: „Eine völlige Fehleinschätzung von Trumps Strategie“

Donald Trump und James Carafano
Donald Trump und James Carafano
US-Präsident Donald Trump: Hat er bei seinem Krieg gegen den Iran eine klare Strategie? Sicherheits-Experte James Carafano glaubt es | Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld / Montage: JF
JF-Plus Icon Premium James Carafano
 

„Eine völlige Fehleinschätzung von Trumps Strategie“

Trump präsentiert sich mit seinem Krieg gegen den Iran als Interventionist. Im exklusiven JF-Interview erklärt Sicherheitsexperte James Carafano, warum die Strategie plausibel und MAGA nicht gespalten sei.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

US-Präsident Donald Trump: Hat er bei seinem Krieg gegen den Iran eine klare Strategie? Sicherheits-Experte James Carafano glaubt es | Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld / Montage: JF
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles