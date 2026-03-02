Mission erfüllt: Mit Chamenei tötet Israel den letzten Terror-Anführer

Anzeige

JERUSALEM. Die israelische Armee IDF hat auf X eine Grafik mit den Bildern „aller hochrangigen Terroristenführer der iranischen Achse des Terrors“ veröffentlicht. Dazu schrieb sie, es sei nun „offiziell“ – alle „wurden eliminiert“. An der Spitze der dreireihigen Bildergalerie thront Irans Staatsoberhaupt Ali Chamenei, über dem – wie über allen anderen – „eliminated“ steht.

Offenbar hat die IDF damit eine Liste von 15 Männern abgearbeitet, die sie nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 gezielt töten wollte und es mit der Bombardierung der Villa von Chamenei am Sonnabend nun geschafft hat. Auf der Liste fehlt erstaunlicherweise der frühere Chef des palästinensischen Terrororganisation Hamas Ismail Haniyyeh. Er war bei einem Besuch in Teheran im Juli 2024 gezielt getötet worden.

It’s official: All senior terrorist leaders of Iran’s Axis of Terror have been eliminated pic.twitter.com/9T901u5ZsH — Israel Defense Forces (@IDF) March 1, 2026

Unter Chamenei befinden sich auf der Liste sechs iranische Funktionäre, darunter der aktuelle Stabschef Abdol Rahim Mosavi und sein Vorgänger Mohammad Hossein Bagheri sowie Hossein Salami, Kommandeur der Revolutionsgarden und dessen Mitstreiter Gholam Ali-Raschid. Die IDF tötete sie bereits bei einer Aktion im Februar und im Zwölf-Tage-Krieg im vergangenen Juni. Dabei kamen insgesamt sogar rund 20 führende iranische Militärs ums Leben.

Israel löscht Hamas-, Hisbollah-, Huthi-Führung aus

Auch der Anführer der Hamas, Yahya Sinwar, steht auf dem Tableau. Im Oktober 2024 tötete Israel ihn in Rafah im südlichen Gazastreifen Daneben befindet sich der Kommandeur des militärischen Hamas-Flügels, Mohammed Sinwar sowie der Kopf des Hamas-Militärs, Mohammed Deif. Dieser wurde im Juli 2024 bei Chan Junis im Süden des Gazastreifens bei einem israelischen Luftangriff getötet.

Den Anführer der schiitischen Hisbollah-Miliz im Libanon, Hassan Nasrallah, tötete die israelische Armee im September 2024 bei einem gezielten Luftangriff in einem Beiruter Vorort. Dabei starb auch ein großer Teil der Führungstruppe der Hisbollah.



Auch bei der dritten vom Iran unterstützten Terrororganisation, den Huthi-Milizionären im Jemen, gelang Israel eine Enthauptungsschlag. Darunter ist der Generalstabschef Mohammed Abdel Karim al-Ghamari. Zudem konnte die IDF fast die gesamte Huthi-Regierung um Ministerpräsident Ahmed al-Rahawi und neun Minister im August 2025 bei einem gezielten Angriff in der Hauptstadt Sanaa „eliminieren“. (fh)