Israel und USA starten Angriff auf den Iran – Explosionen in Teheran

TEL AVIV/TEHERAN. Israel hat nach eigenen Angaben einen Militärschlag gegen den Iran begonnen. „Der Staat Israel hat einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet, um Bedrohungen für den Staat Israel zu beseitigen“, teilte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz am Samstag mit.

Iranischen Staatsmedien zufolge waren im Zentrum von Teheran drei Explosionen zu hören. Dichter Rauch sei aufgestiegen.

BREAKING: War on Iran starts. Israel has just hit Tehran. pic.twitter.com/oPSTBapXYi — Clash Report (@clashreport) February 28, 2026

Israel rechnet mit Gegenschlag des Iran

Die iranische Nachrichtenagentur Isna berichtete, eine der Rauchsäulen sei in der Nähe eines Viertels im Zentrum zu sehen gewesen, in dem sich die Residenz des geistlichen Oberhaupts des Iran, Ayatollah Ali Chamenei, sowie das Präsidentenamt befinden.

🚨 Breaking: Khamenei’s residence in Tehran destroyed 👇 pic.twitter.com/PoEWcWDxcW — Dr. Eli David (@DrEliDavid) February 28, 2026

In Israel wurde Luftalarm ausgelöst, um die Bevölkerung vor einem möglichen Gegenschlag des Iran zu warnen, wie das israelische Militär mitteilte. Zudem wurde der israelische Luftraum für den zivilen Luftverkehr geschlossen.

USA laut Berichten am Schlag beteiligt

Nach Angaben amerikanischer und israelischer Regierungsvertreter beteiligten sich auch die Vereinigten Staaten an dem Angriff. Ein US-Beamter erklärte, amerikanische Militärschläge gegen iranische Ziele seien im Gange. Sowohl die US- als auch die israelischen Gesprächspartner äußerten sich demnach unter der Bedingung der Anonymität.

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz verhängte einen landesweiten Notstand. Die Regierung setzte zivile Flüge von und nach Israel aus, wie die israelische Flughafenbehörde mitteilte. In weiten Teilen des Landes heulten die Sirenen.

US-Vertreter rechnen demnach mit einem deutlich umfangreicheren Einsatz als bei den amerikanischen Angriffen auf iranische Atomanlagen im vergangenen Juni. In den vergangenen Monaten hatten sich die Spannungen in der Region weiter verschärft. US-Präsident Donald Trump hatte dem Iran mit Militärschlägen gedroht, falls Teheran seine Forderungen – insbesondere mit Blick auf das iranische Atomprogramm – nicht erfülle. Die Vereinigten Staaten bauten ihre Militärpräsenz im Nahen Osten massiv aus.

🛑BREAKING:

Missiles, explosions, and plumes of smoke in Iran’s capital, Tehran, this morning after Israel launched what it calls a preemptive strike.#Iran #Tehran #Israel #US pic.twitter.com/Y0LUYW6cD0 — 𝑵𝑬𝑾𝑺 𝑰𝑵𝑫𝑬𝑿 (@NewsIndex978) February 28, 2026

Erst am Donnerstag hatten amerikanische und iranische Vertreter in der Schweiz eine letzte Gesprächsrunde über das iranische Atomprogramm geführt. Die Verhandlungen endeten ohne Durchbruch. In Teheran berichteten Einwohner von Panik und chaotischen Szenen. Die Angriffe erfolgten am Samstagmorgen, dem ersten Arbeitstag der Woche im Iran, als viele Menschen an ihren Arbeitsplätzen und Kinder in den Schulen waren. Iranische Medien meldeten dichten Rauch aus jenem Stadtviertel, in dem sich üblicherweise die Residenz von Ayatollah Ali Chamenei sowie der Präsidentenpalast und der Nationale Sicherheitsrat befinden. (rr)