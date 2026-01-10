Anzeige
Widerstand gegen Verfall: Frankreich: Die wundersame Renaissance des Katholizismus

Widerstand gegen Verfall: Frankreich: Die wundersame Renaissance des Katholizismus

Widerstand gegen Verfall: Frankreich: Die wundersame Renaissance des Katholizismus

Junge Menschen knien andächtig auf einem öffentlichen Pariser Platz und beten: Es sind junge katholische Franzosen – denn der Katholizismus erlebt dort eine Renaissance
Junge Menschen knien andächtig auf einem öffentlichen Pariser Platz und beten: Es sind junge katholische Franzosen – denn der Katholizismus erlebt dort eine Renaissance
Junge französische Katholiken beten vor der Pfarrkirche Saint-Étienne-du-Mont in Paris. Foto: picture alliance / Hans Lucas | Amaury Cornu
Widerstand gegen Verfall
 

Frankreich: Die wundersame Renaissance des Katholizismus

In Frankreich ist traditionalistischer Katholizismus unter jungen Leiten wieder hip. Organisationen wie die Academia Christiania setzen auf spirituelle Erneuerung und eine neue Form des patriotischen Denkens. Das schmeckt der Regierungspartei nur bedingt.

Junge französische Katholiken beten vor der Pfarrkirche Saint-Étienne-du-Mont in Paris. Foto: picture alliance / Hans Lucas | Amaury Cornu
