EU ehrt Merkel und Selenskyj mit neuem Verdienstorden

BRÜSSEL. Das Europäische Parlament hat einen neuen Europäischen Verdienstorden geschaffen und die ersten Preisträger ausgewählt. Zum Kreis der Preisträger zählen laut eines Berichts die frühere deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sowie der spanische Koch und humanitäre Helfer José Andrés.

Der Orden soll Personen auszeichnen, die sich nach Auffassung der EU um die europäische Integration oder um die in den EU-Verträgen verankerten Werte verdient gemacht haben.

Die Auswahl der Preisträger traf eine Jury aus führenden europäischen Politikern und früheren EU-Spitzen. Ihr gehören unter anderem die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, der frühere EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, der ehemalige italienische Ministerpräsident Enrico Letta sowie die früheren EU-Kommissionspräsidenten José Manuel Barroso und Michel Barnier an.

Eine Anstecknadel für Merkel

Die Nominierten werden von den Präsidenten der EU-Institutionen, von Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten oder von Präsidenten nationaler Parlamente vorgeschlagen. Der Orden umfasst mehrere Stufen und soll künftig jährlich vergeben werden, wie das Portal Euractiv vorab berichtet.

Die ersten Auszeichnungen sollen im Mai überreicht werden. Die Preisträger erhalten eine Anstecknadel, ein Ordensband sowie eine von Metsola unterzeichnete Urkunde. (rr)