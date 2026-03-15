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Benjamin Netanjahu: Der Mann, der Israels Churchill sein will

Benjamin Netanjahu: Der Mann, der Israels Churchill sein will

Benjamin Netanjahu: Der Mann, der Israels Churchill sein will

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu
Israels Premierminister Benjamin Netanjahu
Noch ist die Schlacht nicht geschlagen: Benjamin Netanjahu. Foto: picture alliance / Sipa USA | Sipa USA
JF-Plus Icon Premium Benjamin Netanjahu
 

Der Mann, der Israels Churchill sein will

Israels Premierminister sieht im Krieg gegen den Iran den Höhepunkt seiner Karriere, schließlich warnt er schon seit Jahrzehnten vor der iranischen Atombombe. Doch lief Netanjahus Politik wirklich konsequent auf diesen Punkt zu? Und welche Rolle spielt das besondere Verhältnis des Israelis zu den USA? Ein Porträt.

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Noch ist die Schlacht nicht geschlagen: Benjamin Netanjahu. Foto: picture alliance / Sipa USA | Sipa USA
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