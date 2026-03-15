Der Mann, der Israels Churchill sein will

Israels Premierminister sieht im Krieg gegen den Iran den Höhepunkt seiner Karriere, schließlich warnt er schon seit Jahrzehnten vor der iranischen Atombombe. Doch lief Netanjahus Politik wirklich konsequent auf diesen Punkt zu? Und welche Rolle spielt das besondere Verhältnis des Israelis zu den USA? Ein Porträt.