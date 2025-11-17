Zwei Migranten aus dem Fall Mia erneut verhaftet

Anzeige

WIEN. Zwei der im Fall Mia (die JF berichtete) freigesprochenen jungen Männer sind erneut festgenommen worden. Sie sollen wenige Wochen nach dem Urteil in Wien einen Raub begangen haben.

Der Fall hatte weit über die Grenzen der Alpenrepublik hinaus für Empörung gesorgt: Mehrere junge Migranten waren im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Mißbrauch einer damals Zwölfjährigen vor Gericht gestanden, jedoch freigesprochen worden.

Weitere Ermittlungen gegen Migranten laufen

Kurz nach den Freisprüchen war bekanntgeworden, daß die Staatsanwaltschaft in einem weiteren Fall gegen mehrere Mitglieder derselben Gruppe ermittelt. Es geht um Vorwürfe schwerer Sexualdelikte und Gewalthandlungen gegen ein weiteres minderjähriges Opfer.

Nun sitzen zwei der jungen Männer laut Kronen Zeitung in Untersuchungshaft. Sie sollen in einer Parkgarage in Wien einen Raub begangen haben. Anwalt Mirsad Musliu bestätigte die Festnahme seines 17jährigen Mandanten, äußerte sich jedoch nicht zu den Vorwürfen. Es gilt die Unschuldsvermutung. (rr)