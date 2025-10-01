Fall Mia: Jugendbande soll weitere Zwölfjährige mißbraucht haben

Anzeige

WIEN. Neue Vorwürfe gegen die Jugendbande, die monatelang über die zwölfjährige Mia hergefallen war: Ein Mädchen im gleichen Alter soll Vergewaltigungsopfer geworden sein. Gegen sieben der zehn gerade Freigesprochenen wird erneut ermittelt. Sie sollen die andere Zwölfjährige vergewaltigt haben.

Der Urteilsspruch hatte im Nachbarland eine Welle der Empörung ausgelöst (die JF berichtete). Nach Ansicht des Gerichts reichten die Beweise gegen die aus Syrien, Bulgarien, Nordmazedonien und der Türkei stammenden 16- bis 21jährigen nicht aus, um eine Verurteilung zu rechtfertigen. Die Staatsanwaltschaft Wien legte inzwischen auf Weisung des Justizministeriums eine sogenannte „Nichtigkeitsbeschwerde“ gegen das Urteil ein. Nun prüft der Oberste Gerichtshof den Freispruch auf formale Mängel.

Das nun neu bekannt gewordene Opfer hat sich laut dem Sender „Puls24“ nach den ersten Berichten über Mia bei den Ermittlungsbehörden gemeldet. Staatsanwältin Judith Ziska bestätigte, daß es ein weiteres Verfahren mit teilweise denselben Beschuldigten gibt.

Mias Anwalt sieht Parallelen

Dem Bericht zufolge soll das Mädchen mit den Worten „Ich habe eine Überraschung für dich“, in ein Treppenhaus am Antonsplatz in Wien gelockt und dann zum Oralsex gezwungen worden sein. Die Zwölfjährige wirft den Migranten auch Mobbing, Nötigung und Körperverletzung vor. Sie sei getreten und mit Wasser bespuckt worden.

Ein Foto von ihr mit einem T-Shirt voller Wasserflecken sei in sozialen Netzwerken mit dem Kommentar verbreitet worden, sie habe Sperma auf der Kleidung. Den Tatverdächtigen gegenüber soll sie gesagt haben, daß sie erst zwölf Jahre alt sei. Sogar ihren Ausweis habe sie gezeigt. Wie im Fall Mia behaupten aber die Migranten, sie habe sich älter gemacht. Dies glaubte ihnen das Gericht.

Mias Anwalt Sascha Flatz sagte der Bild-Zeitung: „Die Täter dürften beim zweiten Opfer offensichtlich ähnlich vorgegangen sein wie bei meiner Mandantin.“ Das unterstreiche Mias Glaubwürdigkeit.

Dagegen gab sich der Anwalt eines 18jährigen bulgarischen Beschuldigten, Manfred Arbacher-Stöger, der diesen nun auch im zweiten Ermittlungsverfahren vertritt, siegessicher: „Auch hier wird sich herausstellen, daß keine Strafbarkeit vorliegt.“ (fh)