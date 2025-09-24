Warum Georgien für Deutsche immer attraktiver wird

Altstadt von Tiflis: Georgien überzeugt mit seiner hohen Lebensqualität Auswanderer von sich. Foto: picture alliance / pressefoto_korb | Micha Korb

Auswandern gehört zu den Top-Themen in Deutschland. Viele Bürger wagen den Schritt und fassen in einem neuen Land Fuß. Vor allem Georgien wird für deutsche Auswanderer zunehmend interessant. Woran liegt das?