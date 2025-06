Trumps Rede zum Iran-Krieg im Wortlaut

Anzeige

Vor kurzer Zeit hat das US-Militär massive, präzise Angriffe auf die drei wichtigsten Atomanlagen des iranischen Regimes durchgeführt: Fordo, Natanz und Esfahan. Jeder hat diese Namen jahrelang gehört, während sie dieses furchtbar zerstörerische Unternehmen aufgebaut haben. Unser Ziel war die Zerstörung der iranischen Anreicherungsfähigkeiten und ein Stopp der nuklearen Bedrohung, die vom weltweit größten Staatssponsor des Terrors ausgeht.

Heute Abend kann ich der Welt berichten, daß die Angriffe ein spektakulärer militärischer Erfolg waren. Die wichtigsten iranischen Anreicherungsanlagen wurden vollständig und völlig zerstört. Iran, der Tyrann der Nahostregion, muß jetzt Frieden machen. Wenn sie es nicht tun, werden zukünftige Angriffe viel größer und viel einfacher sein.

„Eine Operation, wie sie die Welt in vielen, vielen Jahrzehnten nicht gesehen hat“

Seit 40 Jahren ruft Iran: Tod für Amerika, Tod für Israel. Sie haben unsere Menschen getötet, ihre Arme und Beine mit Straßensperrbomben weggesprengt. Das war ihre Spezialität. Wir haben über 1.000 Menschen verloren, und Hunderttausende im Nahen Osten und auf der ganzen Welt sind direkt als Folge ihres Hasses gestorben, insbesondere durch den General Qassim Soleimani. Ich habe schon vor langer Zeit entschieden, daß ich das nicht zulassen werde. Es wird nicht weitergehen.

Ich möchte Premierminister Bibi Netanyahu danken und ihm gratulieren. Wir haben wie ein Team zusammengearbeitet, wie vielleicht kein anderes Team zuvor, und wir sind einen weiten Weg gegangen, diese schreckliche Bedrohung für Israel zu beseitigen. Ich möchte auch dem israelischen Militär für die wunderbare Arbeit danken, die sie geleistet haben. Und am wichtigsten ist, ich möchte den großartigen amerikanischen Patrioten gratulieren, die diese großartigen Maschinen heute Nacht geflogen haben, und der gesamten US-Armee für eine Operation, wie sie die Welt in vielen, vielen Jahrzehnten nicht gesehen hat.

„Es wird entweder Frieden geben, oder es wird eine Tragödie für Iran“

Hoffentlich werden wir ihre Dienste in dieser Funktion nicht mehr brauchen. Ich hoffe, daß es so ist. Ich möchte auch General Dan ‚Razin‘ Caine, dem Vorsitzenden der Vereinigten Generalstabschefs, gratulieren, einem spektakulären General, und allen brillanten Militärs, die an diesem Angriff beteiligt waren.

Aber trotz allem, was gesagt wurde, kann das nicht weitergehen. Es wird entweder Frieden geben, oder es wird eine Tragödie für Iran geben, weit größer als das, was wir in den letzten acht Tagen gesehen haben. Denkt daran, es gibt noch viele Ziele. Das heutige war mit Abstand das schwierigste von allen und vielleicht das tödlichste. Aber wenn der Frieden nicht schnell kommt, werden wir diese anderen Ziele mit Präzision, Schnelligkeit und Geschick angreifen.

Trump: „Gott segne den Nahen Osten“

Die meisten von ihnen können in wenigen Minuten ausgeschaltet werden. Es gibt kein Militär auf der Welt, das das hätte tun können, was wir heute Nacht getan haben. Nicht einmal annähernd. Es hat noch nie ein Militär gegeben, das tun konnte, was gerade vor kurzem passiert ist.

Morgen wird General Caine, Verteidigungsminister Pete Hegseth eine Pressekonferenz um 8 Uhr im Pentagon geben. Und ich möchte einfach allen danken. Und besonders Gott. Ich möchte einfach sagen, wir lieben dich, Gott, und wir lieben unser großartiges Militär. Schütze sie. Gott segne den Nahen Osten. Gott segne Israel und Gott segne Amerika. Vielen Dank.