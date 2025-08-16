„Unter Trump hätte es den Ukraine-Krieg nie gegeben“, bestätigt Putin

Anzeige

ANCHORAGE. Nach dem Gipfeltreffen mit Donald Trump hat Rußlands Präsident Wladimir Putin scharfe Kritik an Joe Biden geübt. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz erklärte Putin, er habe bereits 2022 den damaligen US-Präsidenten vor einer Eskalation in der Ukraine gewarnt. Biden habe diese Warnungen ignoriert.

„Heute, als Präsident Trump sagte, daß es unter ihm keinen Krieg gegeben hätte, kann ich das bestätigen“, so Putin. Er hob das „geschäftsmäßige und vertrauensvolle Verhältnis“ zu Trump hervor und zeigte sich überzeugt, auf diesem Weg bald ein Ende des Konflikts erreichen zu können.

Trump: Biden hat „Geld verteilt wie Süßigkeiten“

Trump erklärte nach dem Gipfel mit Putin, in der Sendung „Hannity“, die Ukraine könne einem Abkommen womöglich nicht zustimmen, weil Biden „Geld verteilt habe wie Süßigkeiten“. Allein die USA hätten 350 Milliarden Dollar gegeben, Europa rund 100 Milliarden.

„Ich denke, wir sind ziemlich nah dran. Vielleicht sagt die Ukraine nein, weil Biden das Geld so locker verteilt hat“, so Trump. Gleichwohl sei er überzeugt: „Präsident Putin möchte das Problem lösen – ein Problem, das niemals hätte entstehen dürfen.“ (rr)