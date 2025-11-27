Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Drogenkrieg als Feigenblatt: Trumps doppeltes Spiel mit Venezuela

Auf Befehl von US-Präsident Trump bewegen sich zwei amerikanische Kriegsschiffe und ein amerikanischer Kampfflieger durch die Gewässer der Karibik, nahe Venezuela
Ein amerikanischer Kampfflieger und zwei amerikanische Kriegsschiffe im Gewässer der Karibik. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Mc2 Triniti Lersch/U.S. Navy
JF-Plus Icon Premium Drogenkrieg als Feigenblatt
 

Trumps doppeltes Spiel mit Venezuela

Donald Trump läßt vor der Küste eine mächtige Kriegsflotte aufmarschieren. Doch zeitgleich werden die Lizenzen von US-Unternehmen in dem Land verlängert. Ist alles nur eine große Show? Ein Kommentar von Ferdinand Vogel.

