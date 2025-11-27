Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Spannungen in Amerika: In Venezuela läuft der Unterdrückungsapparat auf Hochtouren

Spannungen in Amerika: In Venezuela läuft der Unterdrückungsapparat auf Hochtouren

Spannungen in Amerika: In Venezuela läuft der Unterdrückungsapparat auf Hochtouren

Links sieht man US-Präsident Donald Trump, der drohend den Zeigefinger hebt, daneben sieht man den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro
Links sieht man US-Präsident Donald Trump, der drohend den Zeigefinger hebt, daneben sieht man den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro
US-Präsident Donald Trump droht dem venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Evan Vucci / picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ariana Cubillos
JF-Plus Icon Premium Spannungen in Amerika
 

In Venezuela läuft der Unterdrückungsapparat auf Hochtouren

Während der venezolanische Präsident seinen 63. Geburtstag feiert, stufen die USA seine Regierung als Terrororganisation ein. In Caracas wächst die Panik unter den Regime-Anhängern.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

US-Präsident Donald Trump droht dem venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Evan Vucci / picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ariana Cubillos
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles