Bei Frage zu Amokläufern erschossen – US-Konservativer Charlie Kirk ist tot

UTAH. Charlie Kirk, Mitgründer und Chef der Organisation Turning Point USA, ist am Mittwoch bei einer Veranstaltung an der Utah Valley University durch einen Schuß tödlich verletzt worden. In der Nacht bestätigte Präsident Donald Trump den Tod des 31jährigen auf seiner Plattform Truth Social. „Der große, ja legendäre Charlie Kirk ist tot“, schrieb er. „Er wurde von allen geliebt und bewundert, besonders von mir.“

Unfassbar. Attentat auf einen konservativen Aktivisten in den USA. https://t.co/aQLgNPxFEb — Dieter Stein (@Dieter_Stein) September 10, 2025

Laut einer Universitätsvertreterin fiel der Schuß gegen 12.20 Uhr Ortszeit aus einem Gebäude etwa 200 Meter vom Veranstaltungsort entfernt. Kirk sei sofort von seinem eigenen Sicherheitsteam abtransportiert worden. Die Utah Valley University schloß den gesamten Campus bis auf weiteres. Zunächst war eine Person festgenommen worden, doch nach Behördenangaben handelt es sich dabei nicht um den Schützen. Der Täter ist weiter flüchtig.

Videos zeigen Tat bei Fragerunde

Ein Video zeigt, wie Kirk auf der Bühne sitzt, Mikrofon in der Hand. Aus dem Publikum kommt die Frage: „Wissen Sie, wie viele Transgender-Amerikaner in den vergangenen zehn Jahren Amokläufer („Mass Shooters“) waren?“ Kirk antwortet knapp: „Zu viele.“ Dann die nächste Nachfrage: „Wissen Sie, wie viele Amokläufer („Mass Shooters“) es in Amerika in den vergangenen zehn Jahren gegeben hat?“ Kirk erwidert: „Zählen wir Bandenkriminalität mit oder nicht?“ Dann fällt der Schuß. Es bricht Panik unter den Zuschauern aus. Fotos vom Ort zeigen, wie Besucher in Panik fliehen, einige mit Kindern auf dem Arm.

Bereits im Vorfeld war versucht worden, die Veranstaltung zu verhindern. Eine Online-Petition mit fast 1.000 Unterschriften hatte den Auftritt verhindern wollen. Die Universität betonte jedoch die Meinungsfreiheit und ihre Verpflichtung zu „konstruktivem Dialog“.

Kirks Auftritt war zugleich der Auftakt seiner neuen „American Comeback Tour“, die weitere Stationen an Universitäten vorsah. Stunden vor dem Anschlag hatte er noch auf seinen Kanälen geschrieben: „Utah Valley University is FIRED UP and READY“ – der Eintrag wurde inzwischen gelöscht.

Kirk ist Familienvater

Zahlreiche Politiker beider Parteien melden sich zu Wort– von Vizepräsident Vance bis zum Linksaußen-Bürgermeisterkandidat für New York Zohran Mamdani. Präsident Donald Trump rief in sozialen Netzwerken zum Gebet für Kirk auf. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom schrieb, der Angriff sei „widerlich, abscheulich und verwerflich“. Aus Israel meldete sich Präsident Benjamin Netanjahu zu Wort: „Beten für Charlie Kirk.“

Kirk war seit 2021 verheiratet und Vater zweier kleiner Kinder. Die Tat reiht sich ein in eine Serie politisch motivierter Gewalttaten in den USA. Im vergangenen Jahr war Präsident Trump bei einem Wahlkampfauftritt angeschossen worden. (sv)