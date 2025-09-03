Anzeige
Vertrauensfrage im Parlament: Showdown in Paris: Stürzt Bardella Bayrou vom Stuhl?

Der Parteichef des Rassemblement National, Jordan Bardella, sitzt mit schelmischem Grinsen im Gesicht auf einem Stuhl – er will Premierminister François Bayrou beim Vertrauensvotum nicht unterstützen
Der Parteichef des Rassemblement National, Jordan Bardella, will Premierminister François Bayrou beim Vertrauensvotum nicht unterstützen. Foto: IMAGO / PsnewZ
Showdown in Paris: Stürzt Bardella Bayrou vom Stuhl?

Frankreichs Premier François Bayrou setzt am Montag im Parlament auf die Vertrauensfrage – doch die Mehrheit der Abgeordneten will ihn stürzen. Während Macron vor Neuwahlen zögert, wittert der Rassemblement National seine große Chance.

