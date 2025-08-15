Rußlands Wirtschaft läuft heiß

Panzerproduktion für Putin: Rußlands Wirtschaft konzentriert sich auf den Krieg. Foto: picture alliance/dpa/POOL | Ramil Sitdikov / JF-Montage

Rußland hält den Krieg gegen die Ukraine trotz aller Sanktionen bislang durch. Dabei läuft die Kriegswirtschaft des Kremls auf Hochtouren; gewissermaßen ohne Bremsen. Moskau treibt ein für sich riskantes Spiel. Eine Einschätzung von Ferdinand Vogel.