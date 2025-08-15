Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Der Krieg ernährt den Krieg: Rußlands Wirtschaft läuft heiß

Der Krieg ernährt den Krieg: Rußlands Wirtschaft läuft heiß

Der Krieg ernährt den Krieg: Rußlands Wirtschaft läuft heiß

Panzerproduktion für Putin: Rußlands Wirtschaft konzentriert sich auf den Krieg.
Panzerproduktion für Putin: Rußlands Wirtschaft konzentriert sich auf den Krieg.
Panzerproduktion für Putin: Rußlands Wirtschaft konzentriert sich auf den Krieg. Foto: picture alliance/dpa/POOL | Ramil Sitdikov / JF-Montage
JF-Plus Icon Premium Der Krieg ernährt den Krieg
 

Rußlands Wirtschaft läuft heiß

Rußland hält den Krieg gegen die Ukraine trotz aller Sanktionen bislang durch. Dabei läuft die Kriegswirtschaft des Kremls auf Hochtouren; gewissermaßen ohne Bremsen. Moskau treibt ein für sich riskantes Spiel. Eine Einschätzung von Ferdinand Vogel.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Panzerproduktion für Putin: Rußlands Wirtschaft konzentriert sich auf den Krieg. Foto: picture alliance/dpa/POOL | Ramil Sitdikov / JF-Montage
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Karlheinz Weißmann Rechts oder Links
Hermann Binkert Wie Deutschland tickt
Giorgia Meloni Ich bin Giorgia
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement