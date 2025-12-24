Anzeige
Junge Freiheit
Prorussische Republik: Reise nach Transnistrien – Back in the USSR!

Ein Schild mit Hammer und Sichel steht in Transnistriens Hauptstadt Tiraspol: Reise in die Vergangenheit. Foto: picture alliance/dpa | Hannah Wagner
Reise nach Transnistrien – Back in the USSR!

Im „letzten Land der Sowjetunion“ träumt manch einer vom „großrussischen Reich“ sobald der Ukraine-Krieg endet. Andere Bürger Transnistriens freuen sich nur, ihre Familie zu versorgen, „ohne daß die Frau arbeiten muß“. Von besonderen Begegnungen, Hamsterrädern und Sowjetkitsch.

