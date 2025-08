Bleibt in Österreich der Kanzler der Herzen: FPÖ-Chef Herbert Kickl. Foto: IMAGO / photonews.at

Mehrheit der Österreicher will Kickl als Kanzler

FPÖ-Chef Kickl liegt in der Kanzlerfrage mit 30 Prozent klar vorn. Auch in der Parteipräferenz führt die FPÖ deutlich. Viele Österreicher blicken pessimistisch in die Zukunft.