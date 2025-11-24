Jetzt legen EU-Staaten einen eigenen Ukraine-Plan vor

Anzeige

BRÜSSEL. Die europäischen E3-Staaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben einen eigenen 28-Punkte-Friedensplan für die Ukraine vorgelegt. Erst am Freitag hatten der US-Sondergesandte Steve Wiltkoff und der russische Regierungsberater Kirill Dmitriew einen solchen Plan mit 28 Punkten vorgestellt (die JF berichtete). Das nun veröffentlichte Papier der Europäer „basiert auf dem US-Plan, geht jedoch Punkt für Punkt durch und enthält Änderungs- und Streichungsvorschläge“, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, der das Dokument vorliegt.

Die europäischen Staaten fordern einige Vorteile zugunsten der Ukraine, die die USA und Rußland nicht betont hatten. So soll Rußland etwa kein Gebiet erhalten, das es aktuell nicht kontrolliert. Auch eine Anerkennung der bisher von Moskau gewonnenen Gebiete ist nicht zwingend vorgesehen. Ein Nato-Beitritt Kiews hänge „vom Konsens der Nato-Mitglieder ab, der jedoch nicht besteht“.

Im Vorschlag aus Rußland und den Vereinigten Staaten hatte es dazu noch geheißen: „Die Ukraine verpflichtet sich, in ihrer Verfassung zu verankern, daß sie der Nato nicht beitreten wird, und die Nato verpflichtet sich, in ihre Satzung eine Bestimmung aufzunehmen, wonach die Ukraine auch in Zukunft nicht aufgenommen wird.“

Ukraine-Entschädigung mit russischen Vermögen gefordert

Des weiteren schlugen Berlin, Paris und London vor, die Größe der ukrainischen Armee auf 800.000, statt auf 600.000 Soldaten zu begrenzen. Punkt drei der russisch-amerikanischen Punkte wurde gestrichen: „Es wird erwartet, daß Rußland nicht in seine Nachbarländer einmarschiert und die Nato nicht weiter expandiert.“

Punkt 14 des aktuellen Vorschlags der europäischen Staaten betonte, die Ukraine solle „vollständig wiederaufgebaut und finanziell entschädigt, unter anderem durch russische Staatsvermögen“ werden. Diese sollten „so lange eingefroren bleiben, bis Rußland den Schaden gegenüber der Ukraine ersetzt hat“. Aus Moskau und Washington hatte es zu dem Thema geheißen, eingefrorene 100 Milliarden US-Dollar Rußlands werden „in US-geführte Wiederaufbau- und Investitionsprojekte in der Ukraine investiert“.

Die USA sollten 50 Prozent der Gewinne aus solchen Projekten erhalten, die EU sollte weitere 100 Milliarden US-Dollar dazugeben. „Der Rest der eingefrorenen russischen Gelder wird in ein separates amerikanisch-russisches Investitionsvehikel überführt, das gemeinsame Projekte in bestimmten Bereichen umsetzt.“ Das europäische Papier lehnt das ab (st).

Hier sind alle 28 Punkte im Wortlaut:

Die Souveränität der Ukraine wird erneut bestätigt. Es wird ein umfassendes und vollständiges Nichtangriffsabkommen zwischen Rußland, der Ukraine und der Nato geschlossen. Alle Unklarheiten der letzten 30 Jahre werden beseitigt.

(Gestrichen wird. 3. „Es wird erwartet, daß Rußland nicht in seine Nachbarländer einmarschiert und die Nato nicht weiter expandiert.“)