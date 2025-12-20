Jetzt hofft Syrien auf den wirtschaftlichen Aufschwung

Anzeige

DAMASKUS/WASHINGTON. Ein Jahr nach dem Sturz von Langzeit-Machthaber Baschar al-Assad (die JF berichete) haben die USA ihre harten Wirtschaftssanktionen gegen Syrien vollständig aufgehoben. Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa sprach von einem historischen Wendepunkt für das Land und vom Beginn einer neuen Phase des Wiederaufbaus.

Nach der vollständigen Aufhebung der US-Sanktionen erklärte al-Scharaa am Freitagabend, die Zeit der Not und Isolation sei beendet, die „Ära des Schmerzes“ vorbei. Nun beginne die „Ära des Wiederaufbaus“.

Die Sanktionen waren vor allem durch den sogenannten „Caesar Act“ geprägt, der 2019 verhängt worden war. Ziel des Gesetzes war es, die damalige Assad-Regierung wegen ihres brutalen Vorgehens im Bürgerkrieg wirtschaftlich zu schwächen. Internationale Investitionen, Handelsgeschäfte und Wiederaufbauprojekte wurden dadurch massiv erschwert. Assad war Ende 2024 gestürzt worden. Seitdem bemüht sich die Übergangsführung unter al-Scharaa um eine politische und wirtschaftliche Rückkehr Syriens in die internationale Staatengemeinschaft. Bereits im vergangenen Jahr hatten sowohl die EU als auch die USA zahlreiche Sanktionen gegen das Land aufgehoben.

Trump überzeugt, daß Syrien erfolgreich wird

Mit der nun erfolgten endgültigen Aufhebung fällt das letzte zentrale Hindernis für einen umfassenden wirtschaftlichen Neustart. Die dauerhafte Aufhebung der Sanktionen gilt als Schlüssel für Syriens wirtschaftliche Erholung. Erwartet werden Investitionen aus dem Ausland, insbesondere in den Bereichen Infrastruktur, Energieversorgung und Gesundheitswesen. Auch neue Arbeitsplätze und eine stabilere Versorgung der Bevölkerung gelten als mögliche Folgen.

US-Präsident Donald Trump hatte al-Scharaa bereits im November im Weißen Haus empfangen. Dabei erklärte er, man wolle, daß Syrien ein erfolgreiches Land werde, und zeigte sich überzeugt, daß die neue Führung dazu in der Lage sei.

Für Syrien bedeutet der Schritt nach Jahren des Krieges, der Isolation und der wirtschaftlichen Lähmung eine neue Ausgangslage. Ob der erhoffte Aufschwung rasch einsetzt, hängt jedoch davon ab, wie schnell Vertrauen internationaler Investoren zurückkehrt und politische Stabilität im Land gesichert werden kann. (rr)