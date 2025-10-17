Anzeige
Der kubanische Dissident José Daniel Ferrer ist sichtlich erleichtert nach seiner Ankunft in den USA. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Pedro Portal
Ferrers Kampf wird im US-Exil weitergehen

Der kubanische Oppositionelle José Daniel Ferrer hat es raus aus dem karibischen Unrechtsstaat geschafft. Von den USA aus will er seinen Kampf fortsetzen. Derweil sieht es in Kuba auch wirtschaftlich düster aus. Nicht mal auf die Rum-Produktion können die Machthaber noch setzen.

Der kubanische Dissident José Daniel Ferrer ist sichtlich erleichtert nach seiner Ankunft in den USA. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Pedro Portal
