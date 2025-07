Farage rüttelt an der Tür der Downing Street

Starmers persönliche Popularitätswerte sind auf miserable minus 43 Punkte gefallen. Ein Allzeittief. Der oft etwas gehemmt und verklemmt wirkende Jurist ist unbeliebter als fast alle Premiers vor ihm. Starmer habe „ein Jahr voll Lügen und Kehrtwenden“ aufgeführt, schimpft Kemi Badenoch, die Chefin der oppositionellen Tories. Die Proteste nach den Southport-Morden im vergangenen Sommer ließ er hart niederschlagen. Eine nationale Untersuchung des Skandals der pakistanischen Vergewaltigungsbanden („Grooming Gangs“) lehnte er hingegen ab. Die Wirtschaft läuft schlecht, die Steuern steigen. Beim staatlichen Gesundheitsdienst NHS hat sich nichts wesentlich verbessert. Die Einwanderung hat Rekordhöhen erreicht.

After a year in office, just 19% of Britons think Starmer is doing well as prime minister, the lowest level recorded by YouGov so far

Well: 19% (-5 from 7-9 June)

Badly: 69% (+4)

Net: -50 (-9)

2024 Labour voters

Well: 41% (-7)

Badly: 49% (+3)

Net: -8 (-10) pic.twitter.com/ZGL3iQdZ7s

— YouGov (@YouGov) July 9, 2025