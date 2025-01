Labour blockiert Untersuchung zu migrantischen Vergewaltigungs-Gangs

LONDON. Mit der Mehrheit der linken Labour-Partei hat das britische Unterhaus einen Antrag der Konservativen abgeschmettert, der eine nationale Untersuchung zu den berüchtigten Grooming-Gangs forderte. Trotz der erdrückenden Beweise und anhaltenden öffentlichen Forderungen nach Gerechtigkeit für die Opfer stimmten 364 Abgeordnete gegen den Vorschlag, nur 111 unterstützten ihn.

Die von Tory-Chefin Kemi Badenoch eingebrachte Initiative zielte auf eine gründliche Untersuchung des systematischen Mißbrauchs junger Mädchen durch überwiegend aus Pakistan stammende Tätergruppen ab. Tausende Mädchen, teils erst elf Jahre alt, wurden über Jahre hinweg in Städten wie Rotherham, Rochdale und Telford mißbraucht, während Behörden oft wegsahen oder zögerten, zu handeln.

Kritik an der Labour-Partei ließ nicht lange auf sich warten. Scharf äußerte sich Chris Philp, Schatten-Innenminister der Konservativen: „Labour hat bewiesen, daß sie lieber ihre Parteiinteressen schützt, anstatt sich für die Opfer einzusetzen.“ Besonders heftig fiel die Kritik an Premierminister Sir Keir Starmer aus. Ihm wird vorgeworfen, mit seiner Mehrheit im Parlament eine vertiefende Aufarbeitung der Verbrechen zu verhindern und damit möglichen Vertuschungen Vorschub zu leisten.

Badenoch betonte, daß die Weigerung, eine weitere Untersuchung einzuleiten, bei vielen den Verdacht auf eine „systematische Vertuschung“ nähre. Die Tory-Chefin verwies darauf, daß es trotz früherer lokaler und nationaler Berichte – darunter der sogenannte Jay-Report von 2022 – noch immer keine umfassende Verantwortung für das institutionelle Versagen gebe. „Wir schulden den Opfern und ihren Familien die ganze Wahrheit“, so Badenoch.

BREAKING: The far-left Labour Party, led by grooming gang enabler Keir Starmer, has just voted against opening up an inquiry into child rape gangs in the UK.

The vote was 364-111. Unbelievable. Tragic. pic.twitter.com/eZLN4bCI2R

— Charlie Kirk (@charliekirk11) January 8, 2025