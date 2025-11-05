Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Maga-Bewegung: Die US-Rechte und der innere Feind

Maga-Bewegung: Die US-Rechte und der innere Feind

Maga-Bewegung: Die US-Rechte und der innere Feind

Donald Trump, JD Vance, Charlie Kirk, Nick Fuentes und Ben Shapiro. US-Rechte streitet.
Donald Trump, JD Vance, Charlie Kirk, Nick Fuentes und Ben Shapiro. US-Rechte streitet.
Donald Trump, JD Vance, Charlie Kirk, Nick Fuentes und Ben Shapiro (v.l.n.r.): Streit in der US-Rechten über Israel. Fotos: Pictuare Alliance /// Montage: JF
JF-Plus Icon Premium Maga-Bewegung
 

Die US-Rechte und der innere Feind

Nach der Ermordung von Charlie Kirk droht der US-Rechten der Streit zwischen Trumpisten und Alt-Right. Während gemäßigte Konservative um Zusammenhalt ringen, nutzen die „Groyper“ um Nick Fuentes den Moment, um Antisemitismus salonfähig zu machen. Eine Analyse von Marco F. Gallina.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Donald Trump, JD Vance, Charlie Kirk, Nick Fuentes und Ben Shapiro (v.l.n.r.): Streit in der US-Rechten über Israel. Fotos: Pictuare Alliance /// Montage: JF
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles