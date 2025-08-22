Anzeige
Handschlag oder Handschellen?: Die Posse um Wiens vergiftete Einladung an Wladimir Putin

Traut er sich nach Wien? Rußlands Präsident Wladimir Putin. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Vyacheslav Prokofyev
Die Posse um Wiens vergiftete Einladung an Wladimir Putin

Drei Ministerinnen kündigten an, Putin bei seiner Einreise nach Österreich zu verhaften – nun schlägt Kanzler Stocker Wien als Gipfelort für Selenskyj, Trump und den Kremlchef vor. Schnappt die Falle an der Donau zu?

