Charlie Kirk – Erschossen, weil er reden wollte

Charlie Kirks Tod hat die USA erschüttert. Wer war der Mann und wofür stand er? Foto: picture alliance / REUTERS | Lauren Owens Lambert

Der Gründer des Debattierformats Turning Point USA spielte eine große Rolle in Trumps Wahlkampf 2024. Ermordet wurde er mutmaßlich wegen seiner Meinung – und seinem Kampf für die freie Rede. Doch wer war Charlie Kirk eigentlich?