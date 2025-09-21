Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Opfer eines Radikalisierten: Charlie Kirk – Erschossen, weil er reden wollte

Opfer eines Radikalisierten: Charlie Kirk – Erschossen, weil er reden wollte

Opfer eines Radikalisierten: Charlie Kirk – Erschossen, weil er reden wollte

Charlie Kirks Tod hat die USA erschüttert. Wer war der Mann und wofür stand er? Foto: picture alliance / REUTERS | Lauren Owens Lambert
JF-Plus Icon Premium Opfer eines Radikalisierten
 

Charlie Kirk – Erschossen, weil er reden wollte

Der Gründer des Debattierformats Turning Point USA spielte eine große Rolle in Trumps Wahlkampf 2024. Ermordet wurde er mutmaßlich wegen seiner Meinung – und seinem Kampf für die freie Rede. Doch wer war Charlie Kirk eigentlich?

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Charlie Kirks Tod hat die USA erschüttert. Wer war der Mann und wofür stand er? Foto: picture alliance / REUTERS | Lauren Owens Lambert
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement