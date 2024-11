Darum verspricht Briten-Premier Starmer nun die Migrationswende

LONDON. Der britische Premierminister Keir Starmer hat eine härtere Gangart gegen illegale Migration angekündigt und dabei die Politik seiner Vorgänger kritisiert. „Was die Tories gemacht haben, war unverzeihilich“, sagte er am Donnerstagnachmittag bei einer Pressekonferenz. „Das war Absicht, kein Zufall.“ Der Labour-Politiker warf der Partei von Kemi Badenoch vor, den Brexit mißbraucht zu haben, um Einwanderungsgesetze zu liberalisieren und Großbritannien im nationalen Alleingang in ein „Experiment der offenen Grenzen“ zu verwandeln.

‚This happened by design, not accident. Policies were reformed deliberately to liberalise immigration. Brexit was used for that purpose, to turn Britain into a one nation experiment in open borders.‘

Astonishing attack on the Conservative Party from Prime Minister Keir Starmer pic.twitter.com/m5F1CoP42g

— Sir Walter Raleigh (@NxlAnglo) November 28, 2024