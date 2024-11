Darum tritt der FDP-Generalsekretär zurück

BERLIN. Der FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat am Freitag seinen Rücktritt verkündet. Er habe das auch dem Parteivorsitzenden Christian Lindner mitgeteilt, sagte Djir-Sarai. Er habe die Öffentlichkeit zuvor „unwissentlich falsch“ über das sogenannte D-Day-Papier informiert, begründete der Politiker sein Vorgehen.

„Dies war nicht meine Absicht, weil ich keine Kenntnis von diesem Papier hatte.“ Weder die Erstellung noch die inhaltliche Ausrichtung des Dokuments sei ihm bekannt gewesen, sagte der Liberale. Dennoch sei er als Generalsekretär für einen solchen Vorgang verantwortlich. Djir-Sarai hatte zuvor behauptet, daß der Begriff „D-Day“ im Zusammenhang mit der Strategieplanung nie gefallen sei.

Latest plot twist in Berlin: the FDP’s Bijan Djir-Sarai exits stage left following the publication of the explosive „D-Day“ paper. The document revealed FDP plans to break up the government coalition. pic.twitter.com/WDYpXRnoWH

— DW Politics (@dw_politics) November 29, 2024