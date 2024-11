Zwingen wütende Bauern Keir Starmer in die Knie?

Nach den Niederlanden und Deutschland erreichen die Bauernproteste nun auch Großbritannien. Nachdem die Labour-Regierung angekündigt hat, ab 2026 eine Erbschaftssteuer von zwanzig Prozent auf Bauernhöfe zu erheben, machten sich rund 20.000 Landwirte vergangene Woche auf den Weg nach London. Mit dabei eine Fernsehlegende.

„Das sind ja viele. Ich will, daß die BBC es sieht“, richtet der ehemalige „Top Gear“-Moderator Jeremy Clarkson scharfe Worte an seinen Ex-Sender. Seit Jahrzehnten teilt der 64jährige gegen politische Korrektheit aus – ob in seinen Sendungen oder in seiner Kolumne für Großbritanniens Bild-Pendant, The Sun. Mit seinem jüngsten Format, „Clarkson’s Farm“ auf Amazon Prime, kam ein neuer Beruf hinzu. „Vor fünf Jahren habe ich angefangen, einen Hof zu betreiben. Und ich habe verstanden, wie schwer es ist.“ Dabei nennt er eine Reihe von Problemen: horrende Betriebskosten, lähmende Bürokratie, nervige Ökos. Und nun die Erbschaftssteuer obendrauf.

Jeremy Clarkson referred to the BBC as “the mouthpiece of this infernal Government” at the farmers protest.

The BBC will respond once number 10 has told them what to say. pic.twitter.com/rwguY4i5cS

