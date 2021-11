Lukaschenko: Deutschland soll 2.000 Grenz-Migranten aufnehmen

MINSK. Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko hat seine Forderung an Deutschland erneuert, 2.000 Grenz-Migranten aufzunehmen, die sich derzeit in seinem Land befinden. Die scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe ihm bereits zuvor versichert, sich mit der EU zu beraten, danach aber keine Schritte unternommen, um das Problem zu lösen, sagte Lukaschenko den weißrussischen staatlichen Sender.

VIDEO: Belarusian President Alexander Lukashenko says that the European Union is refusing to discuss the fate of 2,000 migrants wishing to enter the EU and stranded in Belarus pic.twitter.com/OmV9qTVrBL

