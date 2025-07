Halbtote 17jährige in Wohnung mit Migranten – vier Syrer verhaftet

Der Fall erinnert an den Mord an der kleinen Leonie. Drei junge Afghanen hatten im Juni 2021 der 13jährigen Schülerin Drogen verkauft, sie anschließend in der Wohnung eines der Täter nacheinander vergewaltigt und das mutmaßlich bereits tote Opfer später auf der Straße abgelegt. Zuvor verabreichten sie dem Kind unter anderem Ecstasy, Cannabis, Crystal Meth, K.o.-Tropfen und Speed. (rr)