Trump legt im Patriotismus-Streit nach

WASHINGTON. US-Präsident Donald Trump hat in der Patriotismus-Diskussion um vier amerikanische Kongreßabgeordnete seine Position bekräftigt. Trump hatte vergangene Woche den Kongreßabgeordneten Alexandra Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilhan Omar und Ayanna Pressley – zunächst ohne diese beim Namen zu nennen – vorgeworfen, die USA und Israel zu hassen, Sozialismus zu unterstützen sowie Verständnis für Terroristen aufzubringen.

In einer Rede verteidigte er kurz darauf seine Kritik und bezog sie auf alle Einwanderer: „Wenn es Euch in den USA nicht gefällt, wenn Ihr Euch die ganze Zeit nur beschwert, dann ist es ganz einfach: Ihr könnt gehen, sofort.“

Omar: Trump will alle Schwarzen deportieren

Für die Kritik an den ausländischstämmigen Abgeordneten hagelte es Rassismusvorwürfe. Statt Forderungen nach einer Entschuldigung nachzukommen, legte Trump am Sonntag auf Twitter nach. „Ich glaube nicht, daß die vier Kongreßabgeordneten fähig sind, unser Land zu lieben.“

I don’t believe the four Congresswomen are capable of loving our Country. They should apologize to America (and Israel) for the horrible (hateful) things they have said. They are destroying the Democrat Party, but are weak & insecure people who can never destroy our great Nation!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 21, 2019