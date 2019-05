Israelhasser werden für die Demokraten zum Problem

Die Demokraten haben ein Antisemitismusproblem. Spätestens die jüngsten Äußerungen der palästinensischstämmigen Abgeordneten Rashida Tlaib aus Michigan sollten bei der Parteiführung die Alarmglocken schrillen lassen. Sie habe ein „beruhigendes Gefühl“, wenn sie an den Holocaust denke, sagte Tlaib am Wochenende im Yahoo News Podcast „Skullduggery“. Die Erklärung für ihr „beruhigendes Gefühl“? Weil es ihre Vorfahren waren, die den Juden danach eine „sichere Heimstätte“ geschaffen hätten, nur um dabei „ihr Leben, ihr Auskommen, ihre Menschenwürde und in vielerlei Hinsicht ihre Existenz“ zu verlieren.

Man könnte meinen, daß es nach früheren Einlassungen Tlaibs der Tropfen war, der das Faß zum Überlaufen bringen würde. Zur Erinnerung: Im Januar 2019 warf die frisch in den Kongreß gewählte 43jährige israelfreundlichen Abgeordneten und Senatoren vor, vergessen zu haben, welches Land sie repräsentierten.

Pelosi fordert Entschuldigung von Trump

Aber weit gefehlt: Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, stellte sich erneut hinter Tlaib ebenso wie der Mehrheitsführer der Demokraten, Steny Hoyer. Beide gingen sogar noch zur Gegenoffensive über und forderten von Präsident Donald Trump, der die Einlassungen verurteilt hatte, eine Entschuldigung.

Democrat Rep. Tlaib is being slammed for her horrible and highly insensitive statement on the Holocaust. She obviously has tremendous hatred of Israel and the Jewish people. Can you imagine what would happen if I ever said what she said, and says?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2019