Slowenien fürchtet Krisenzustand am Balkan

LAIBACH. Sloweniens Außenminister Karl Erjavec hat vor einer erneuten Zuwanderungswelle über den Balkan gewarnt. „Slowenien droht zur Sackgasse für Migranten zu werden“, sagte er der Welt mit Blick auf ein mögliches Scheitern des Flüchtlings-Abkommens mit der Türkei.

„Wenn das Abkommen scheitert und die Türkei drei Millionen Migranten weiterziehen läßt, dann wird die Migrationswelle von den Staaten an der Westbalkanroute wahrscheinlich nicht zu bewältigen sein“, befürchtet der Außenminister.

Erjavec kann sich militärische Zusammenarbeit vorstellen



Um einem erneuten Ansturm Stand zu halten, werde Slowenien daher auch weiterhin an dem Grenzzaun zu Kroatien festhalten. Auch eine enge militärische Zusammenarbeit mit weiteren betroffenen Ländern könne er sich gut vorstellen, um krisenähnliche Zustände am Westbalkan zu verhindern, so Erjavec.

Zuvor hatte bereits der österreichische Verteidigungsminister Hans-Peter Doskozil (SPÖ) vor einem Scheitern des Türkei-Abkommens gewarnt. Auf einen erneuten Ansturm von Zuwanderern über die Balkanroute müsse sich Europa auch militärisch vorbereiten und zusammenarbeiten. (vi)