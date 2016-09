Schwarzen-Bewegung besetzt Londoner Flughafen

LONDON. Die Schwarzen-Bewegung „Black Lives Matter“ hat sich zur Besetzung der Startbahnen des Flughafen London City bekannt. Damit wollten sie nach eigenen Angaben auf die „rassistische Klimapolitik“ Großbritanniens aufmerksam machen. „Die Folgen der Umweltverschmutzung Großbritanniens treffen disproportional Schwarze“, kritisierte die Gruppierung. Sie forderte zudem die Öffnung der Grenzen für Asylsuchende.

The UK is the biggest per-capita contributor to temperature change & among the least vulnerable to its affects. pic.twitter.com/Bb5SmKWyt6

— #BlackLivesMatterUK (@ukblm) 6. September 2016