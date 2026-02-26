Anzeige
Demokratie im Zeitalter der Täuschung: Wie Deepfakes Medien und Wahlkampf verändern

Der ZDF-KI-Skandal war nur der neueste Fall, der für Aufsehen sorgte, auch im Wahlkampf wird mit Deepfakes gearbeitet. Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer
Wie Deepfakes Medien und Wahlkampf verändern

Mit KI erstellte Fake-Videos fluten gerade zu Wahlkampfzeiten das Netz. Das ist keine Lappalie. Sie unterwandern das Vertrauen in Medien und Politik. Es ist längst ein internationales Phänomen, wie Beispiele zeigen.

