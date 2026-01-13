Wenn Bushido einen AfD-Podcast starten will

Anzeige

BERLIN. Der Podcaster Kiarash Hossainpour, besser bekannt als Hoss, hat eine gemeinsame Sendung mit dem deutschen Rapper Bushido angekündigt, in der es unter anderem um die Frage gehen soll, „warum die AfD die einzige Lösung für Deutschland ist“. Die Frage an seine mehr als 345.000 Follower auf X, ob sie Interesse daran hätten, kommentierte der offizielle Kanal des Rappers Bushido mit den Worten: „Bin dabei.“ Zudem zeigte Hoss Interesse daran, die Hintergründe der Trennung von seinem Podcast-Partner Philip Hopf offenzulegen (JF berichtete).

Seit der ersten Folge von „Hoss und Hopf“ im September 2022 hatte sich das Format, das sich hauptsächlich mit Geldanlagen und Kryptowährungen beschäftigte, zu einem der erfolgreichsten Finanzpodcasts im deutschsprachigen Raum entwickelt – mit bis zu einer Million Zuhörer pro Folge. Am 5. Dezember vergangenen Jahres kam die letzte Folge, im Januar gab Philip Hopf das Ende des gemeinsamen Projekts bekannt.

AfD früher scharf kritisiert

Daß Bushido an einem Podcast teilnimmt, der sich positiv auf die AfD bezieht, ist überraschend. Der 47jährige hatte 2024 gegenüber der Berliner Zeitung gesagt: „Menschen, die bereit sind, die AfD zu wählen, möchte ich nicht in meinem Umfeld haben.“ Die Rechtspartei habe eine „absolute Hinterwäldler-Mentalität, mit menschenfeindlichen Gesinnungen“.

Kiarash Hossainpour ist ein in Berlin geborener deutscher Unternehmer mit iranischen Wurzeln. Er begann nach eigener Aussage schon als Jugendlicher mit Webdesign und frühen Investitionen in Bitcoin, was ihm ein beträchtliches Vermögen einbrachte. Er gründete eigene Investmentfirmen. Inzwischen lebt der 26jährige einigen Angaben zufolge in den Vereinigten Arabischen Emiraten. (st)