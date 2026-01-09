JF-Exklusiv: Podcast-Duo „Hoss & Hopf“ trennt sich

Anzeige

BERLIN. Das deutschlandweit bekannte Podcast-Duo „Hoss und Hopf“ hat seine Trennung bekanntgegeben. „Wir haben mit unserem Projekt ‘Hoss & Hopf‘ alles erreicht, was man in der Deutschen Podcast-Szene erreichen kann, und schließen auf einem Hochpunkt dieses gemeinsame Kapitel, um uns eigenen Projekten zu widmen, die unsere ganze Aufmerksamkeit erfordern“, sagte Philip Hopf der JUNGEN FREIHEIT.

„Am 22. September 2022 wurde unsere erste Folge veröffentlicht und sie war gleich ein Erfolg. Es folgten zahlreiche Spitzenpositionen in den Deutschen Podcast-Charts. Teilweise konnten wir uns drei Wochen am Stück auf Platz 1 der gesamtdeutschen Podcast-Charts positionieren“, blickt Hopf zurück.

Hopf blickt auf erfolgreiche Zeit zurück

Hopf weiter: „2025 dann die Stadiontour durch Zürich, Mannheim, München, Köln und Berlin mit knapp 28.000 Zuschauern und unser Buch Jeden Tag einen Schritt, welches direkt zu einem Spiegel Platz 1 Bestseller wurde und sich dort vor der Biographie der ehemaligen Kanzlerin Merkel über vier Monate auf Platz 1 halten konnte mit über 270.000 verkauften Exemplaren.“ Die Podcast-Folge 305 vom 5. Dezember sei demnach die letzte gewesen.

Teile der politischen Linken hatten den beiden Influencern immer wieder vorgeworfen, rechte Narrative zu verbreiten. (ho)